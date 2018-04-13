بالصور.. سكيكدة تودع جثمان المجاهد صالح بوجمعة بالدموع

ووري الثرى بعد ظهر اليوم الجمعة بمقبرة القبية بسكيكدة جثمان المجاهد والدبلوماسي السابق صالح بوجمعة.

وحضرالجنازة جمع غفير يتكون من أقارب الراحل و مجاهدي المنطقة ورئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة.

وقد التحق الفقيد و هو من مواليد 18 أفريل 1935 بسكيكدة في سن مبكرة بصفوف الثورة بالولاية التاريخية الثانية .

وتقلد عدة مسؤوليات قبل أن يعين مسؤولا عن المنطقة الرابعة بالولاية الثانية التاريخية.

وغداة الاستقلال واصل الراحل مسيرته من أجل تنمية البلاد.

حيث تقلد عديد المسؤوليات بالجيش الوطني الشعبي قبل أن يعين سفيرا للجزائر بعديد البلدان من بينها سوريا والأردن ولبنان.