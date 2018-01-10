بالصور…. سلطات ولاية البليدة تحتفل “بيناير”

سطرت المصالح الولائية بالبليدة، إحتفالا باليوم الوطني ليناير، برنامجا خاصا بهذه المناسبة حضرها والي ولاية البليدة مصطفى العياضي.

كما حضر الإحتفالية المحافظ السامي للغة للأمازيغية، ومدراء مركزيين وبعض الشخصيات ونواب البرلمان، وسلطات عسكرية،وفنانين والمجتمع المدني.

تم عرض مقتطف من كلمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول المحافظة على الوحدة الوطنية للبلاد.

بالإضافة إلى تدشين معرض خاص بالصناعات والحرف التقليدية مع عرض فلم وثائقي حول تاريخ وثقافة الأمازيغ .

يتوسع الإحتفال بهذه المناسبة بزيارة دار الأمل للمسنين، مع تنظيم زيارات أخرى ميدانية بإقليم الولاية.