بالصور.. سليماني أخيرا جاهز للمُشاركة مع نيوكاسل

شارك أمسية اليوم الخميس اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني في الحصة التدريبية لفريقه “نيوكاسل” بصفة عادية ما يؤكد جاهزيته للمُنافسة الرسمية.

وجرت الحصة التدريبية بمركز التدريبات الخاص بالفريق الإنجليزي تحت أنظار المُدرب الإسباني رافايل بينيتيز الذي وقف على جاهزية سليماني.

وبهذا يكون “السوبر سليم” مُتاحا للمُشاركة مع “الماغبايز” لأول مرة منذ إنضمامه إليه يوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد هيديرسفيلد تاون.

وكان سليماني قد شارك بديلا مع الخضر في اللقاء الودي الذي جمع أشبال رابح ماجر بالمنتخب الإيراني يوم الخميس الماضي بالنمسا.