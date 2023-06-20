بالصور.. سليماني يحتفل بعيد ميلاده الـ 35 رفقة لاعبو الخضر

احتفل لاعبو المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاد المهاجم المخضرم إسلام سليماني الذي بلغ 35 عام.

وصادف الاحتفال موعد مباراة الكتيبة الوطنية أمام منتخب تونس التحضيرية بملعب 19 ماي بعنابة.

وذكرّت الفاف، عبر الموقع الرسمي لها، آن سليماني حقق 41 إنجاز شخصي في 92 مباراة دولية.

كما أكدت الفاف أنه تعذّر على إسلام الاحتفال الاحتفال بيوم ميلاده بالضبط في 18 جوان 1988 بسبب الانشغالات والتواجد في الطائرة العائدة من دوالا الكاميرونية.

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