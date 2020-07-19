بالصور.. سهيلة بن لشهب تتألق بأزياء من التراث الجزائري

تألقت النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، بالأزياء الجزائرية التقليدية، من خلال جلسات تصوير نشرت صورا منها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الفنانة الجزائرية، إعجاب جمهورها من مختلف الدول العربية، بتألقها بالأزياء الجزائرية.

وكتبت سهيلة بن لشهب على صفحتها بانستغرام: “معروف عن الجزائر أنه بلد بحجم قارة فالمساحة، لكن هي قارة أيضا بتنوع لهجاتها تقاليدها وعاداتها، وبالأخص بأزيائها المتنوعة”.

وأضافت بن لشهب: “حبيت نعمل بيكم جولة ونعرفكم على مختلف أنواع الألبسة التقليدية الموجودة في الجزائر”.