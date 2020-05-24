بالصور.. سهيلة بن لشهب تفاجئ جمهورها بإطلالة مختلفة تماما في العيد

فاجأت النجمة الجزائرية الشابة، سهيلة بن لشهب، جمهورها، بإطلالة مختلفة تماما، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأطلت الفنانة، بشعر أشقر، وعيون ملونة، مما نال إعجاب متابعيها والذين أثنوا على جمالها.

هذا وهنأت بن لشهب جمهورها، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ونشرت صورا لها باللباس التقليدي الجزائري.

وكتبت الفنانة: “العيد فرحة ما تكمل إلا بوجودكم، كل عام والفرح يطوق قلوبكم، كل عام وحياتكم مملوءة بالسعاده، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات وكل عام وأنتم بخير”.