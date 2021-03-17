بالصور.. سواكري تجدد دعمها للبطلين الجزائريين للملاحة الشراعية

الرياضة
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بالصور.. سواكري تجدد دعمها للبطلين الجزائريين للملاحة الشراعية
بقلم كريم.تيغرمت

استقبلت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري بطلي الجزائر في الملاحة الشراعية، أمينة بريش، وحمزة بوراس، مجددة دعمها لهما.

واستمعت سواكري، خلال هذا اللقاء، لانشغالات وتطلعات البطلين الجزائريين، المتأهلين للألعاب الأولمبية طوكيو 2021، بهدف التكفل بها.

وجددت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، دعمها الكامل، وتشجيعها للبطلين، بهدف مواصلة تألقهما وتشريف الراية الوطنية.

ويأتي هذا ضمن سلسلة اللقاءات التي تبرمجها كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، لرياضيي النخبة، في كل مناسبة.


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