بالصور.. سواكري تستقبل أبطال المصارعة الجزائرية

استقبلت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري اليوم الإثنين، بمطار هواري بومدين، أبطال الجزائر لرياضة المصارعة.

وتواجدت سليمة سواكري، في مطار هواري بومدين، أين استقبلت الوفد العائد من بلغراد الصربية، بعد مشاركتهم في منافسة كأس العالم للمصارعة.

وجددت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، خلال استقبالها لأبطال الجزائر، دعمها الكامل لمرافقة رياضيي النخبة لتحقيق أفضل النتائج في جميع المحافل الرياضية على رأسها أولمبياد طوكيو 2021.

وحرصت سليمة سواكري في الأخير، على التنويه بمجهودات الرئيس السابق الاتحادية الجزائرية للمصارعة، الفقيد رابح شباح، والتي أعطت ثماره.

يذكر أ، المصارع الجزائري عبد الكريم فرقات، افتك عن جدارة واستحقاق، الميدالية البرونزية في منافسة كأس العالم للمصارعة، التي جرت في بلغراد، وهي الميدالية الأولى من نوعها في بطولة عالمية.