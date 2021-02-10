بالصور.. سواكري تستقبل بطلي الجزائر في رياضة الكونغ فو شو

استقبلت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري اليوم الأربعاء، بطلي الجزائر في رياضة الكونغ فو شو.

ونشرت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، صور عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، خلال استقبالها للبطلين بلال عريبي، وبودهان ياسر.

وأعبرت سليمة سواكري، عن سعادتها، بهذا اللقاء الذي جمعها ببطلي الجزائر في رياضة الكونغ فو شو، بالإضافة لمدربهما حكيم عماري.

وكشفت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، أن حكيم عماري، مدرب النادي الرياضي الجيل الصاعد بلعوادي، والذي يضم حوالي 400 منخرط، من بينهم 10 أبطال من المستوى العالي.