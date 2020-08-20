بالصور سواكري تعاين ظروف استئناف تدريبات السباحين المؤهلين لأولمبياد طوكيو 2021

قامت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، أمس الأربعاء، بزايرة تفقدية إلى مسبح الشبه أولمبي بالقبة.

وجاءت هذه الزيارة، قصد وقوف كاتبة الدولة، على ظروف تحضيرات السباحين المؤهلين لأولبياد طوكيو 2021، ومدى احترام شروط البروتوكول الصحي.

وسعت سواكري، لتشجيع السباحين الجزائريين، بحثهم على ظرورة الحفاظ على نفس العزيمة، رغم توقفهم لمدة طويلة عن التدريبات، قصد بلوغ هدفهم في التتويج بميدالية أولمبية.

واغتنمت كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، هذه الزيارة أيضا، للاستماع لانشغالات القائمين على المسبح، والمدربين، وحتى السباحين.