بالصور.. سوداني:”هاهو مهبول جديد !!”

واصل الدولي الجزائري “هلال العربي سوداني” لاعبُ “دينامو زغرب” الكرواتي صُنع الحدث داخل الميدان وحتى خارج المستطيل الأخضر.

وهذه المرة خلال الحفل الذي أقامه النادي الكرواتي للاعبين الجدد اللذين إنضموا في هذا الميركاتو الشتوي.

والمعروف أن أي لاعب ينضم لفريق جديد مُجبر على أداء أغنية أمام زملائه أثناء مأدبة غذاء أو عشاء في خاصية مُميزة.

وإستغل الأسمر الجزائري ذلك لينشر صورتين لزميلين جديدين له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وهم بصدد أداء أغنية مُعلقا على ذلك بالعبارة الجزائرية الشهيرة:”هاهو مهبول جديد” وفي الصورة الثانية:”هاهو مهبول وحداخر”.