بالصور.. سوداني يضرب عصفورين بحجر واحد في ليلة الإحتفال

أكد النجم الدولي الجزائري هلال العربي سوداني أن فريقه دينامو زغرب يستحق التتويج باللقب الكرواتي الممتاز هذا الموسم.

ونشر أمسية اليوم السبت سوداني صورة له بكأس الدوري على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”.

وأرفق إبن مدينة الشلف الصورة بعبارة:”لدينا اللقب هناك أين يجب أن يكون”.

وكان “دينامو” توج الأسبوع الماضي باللقب قبل أن يحتفل به اليوم بمناسبة لقاءه ضد “زابرسيك” بملعب “ماكسيمير” في الجولة ال36.

الذي إنتهى بفوز زملاء سوداني بثلاثية لهدف سجل منها الأخير الهدف الأول في الدقيقة ال21 ليصل للهدف ال17 هذا الموسم.

ليضرب بذلك لاعب الخضر عصفورين بحجر واحد بتتويجه بلقب الهداف وكذا بلقب الدوري الكرواتي الرابع بقميص دينامو زغرب.