بالصور.. سوداني يعود لمداعبة الكرة من جديد

الرياضة
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بالصور.. سوداني يعود لمداعبة الكرة من جديد
بقلم أمير بهلول

عاد هلال سوداني لاعب “أولمبياكوس” اليوناني، لمداعبة الكرة من جديد، بعد أن تعرض لإصابة قوية أبعدته لعدة أشهر عن الميادين.

ونشر “سوداني” صور تدريباته عبر حسابه الرسمي في “التويتر” قائلا: “لا تستلم أبدا”.

وكان الدولي الجزائري قد أكد في العديد من المناسبات أنه يهدف للعودة بقوة من جديد ولن يدع الإصابة تؤثر على مستواه.

يذكر أن سوداني مطلوب في عدد من الأندية الخليجية لكنه يريد المواصلة في أوروبا.


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