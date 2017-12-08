بالصور..سوسطارة تتعثر في بولوغين أمام الكناري

تعثر فريق إتحاد العاصمة في الكلاسيكو أمام شبيبة القبائل بملعب عمر حمادي ببولوغين في إطار الجولة الـ14 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وفرض شبيبة القبائل التعادل السلبي أمام سوسطارة في مباراة عرفت ندية كبيرة بين الفريقين مع أفضلية قليلة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني.

وعرفت المباراة طرد اللاعب “عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء بعد تحايله على الحكم قصد الحصول على ركلة جزاء.

وتراجع إتحاد العاصمة في سلم الترتيب إلى المركز السادس برصيد 20 نقطة، فيما قفز فريق شبيبة القبائل إلى المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

