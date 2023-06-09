بالصور.. سوسطارة تجري آخر التحضيرات بنيلسون مانديلا قبل لقاء الحمراوة

أجرى فريق اتحاد العاصمة آخر حصة تدريبية بلعب نيلسون مانديلا قبل موعد مباراة مولودية وهران غدا السبت.

وقاد المدرب بن شيخة رفقة مساعده فريد زميتي الحصة التدريبية بأرضية ميدان نيلسون مانديلا الجميلة التي ستحتضن المباراة التاريخية الأولى على صعيد البطولة الوطنية.

كما يسعى الفريق العاصمي للتأكيد مجدّدا من الجانب المحلي بعدما از في المباراة الماضية أمام اتحاد بسكرة.

في حين يسعى الفريق الوهراني رد الاعتبار لنفسه بقيادة المدرب عمر بلعطوي، بعد الخسارة القاسية أمام نادي بارادو برباعية كاملة.

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