بالصور.. سوسطارة تحسم الداربي أمام الغريم مولودية الجزائر

حسم فريق اتحاد العاصمة الداربي العاصمي لفريق بعد الفوز أمام الغريم مولودية الجزائر بهدفين مقابل صفر.

وسجّل الهدفين كل من بلقاسمي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف لوصيف الهدف الثاني في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني.

وعرفت المباراة ندية كبيرة من الجانبين وخاصة من أبناء “سوسطارة” الذين قدموا مباراة عالية المستوى.

وتتواصل الأفراح لدى أبناء البهجة الحائزين على لقب كأس الكونفيدرالية قبل أسابيع. في انتظار رد الاعتبار لمولودية الجزائر في قادم المواعيد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti