بالصور.. سوسطارة تختتم التحضيرات بسيدي موسى قبل النهائي

اختتم فريق اتحاد العاصمة التحضيرات مساء اليوم الجمعة والاستعدادات لمواجهة الغد أمام يانغ أفريكانز في نهائي كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وجرت الحصة التدريبية الأخيرة التي قادها كل من المدرب الرئيسي عبد بن شيخة ومساعده فريد زميرلي وسط أجواء هادئة ومعنويات مرتفعة قبل النهائي المرتقب غدا بملعب 5 جويلية بداية من الساعة الثامنة.

وكان المهاجم محيوص ورفقائه قد دخلوا تربصا مغلق بالمركز التقني بسيدي موسى قبل أيام، الذي شهد زيارة وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان سابقا كدفعة معنوية.

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