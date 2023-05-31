بالصور.. سوسطارة تدخل تربصا مغلقا بسيدي موسى

دخل فريق اتحاد العاصمة تربصا مغلقا بالمركز التقني سيدي موسى استعدادا للنهائي الذي سيجمعه بالخصم يانغ أفريكانز.

وسيقود التربص، المدرب عبد الحق بن شيخة رفقة مساعده فريد زميرلي بعدما وضع الثنائي المسؤول عن الطاقم الفني، برنامجهما الخاص المسطّر للإطاحة بالخصم التنزاني.

وكان الفريق العاصمي قد عاد بفوز ثمين بثنائية مقابل واحد في دار السلام التنزانية، أين وضع يد واحدة على الكأس في انتظار حسم الأمور يوم 10 جوان المقبل.

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