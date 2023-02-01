بالصور.. “سوسطارة” تعلن التعاقد مع البوتسواني أوريبوني

تعاقد فريق إتحاد العاصمة مع المهاجم البوتسواني توميسانغ أوريبوني في فترة الانتقالات الشتوية للبطولة الوطنية.

وقام رئيس مجلس الإدارة سيد أحمد اعراب بالتوقيع للاعب الذي يعوّل عليه في قيادة الفريق للعودة إلى السكة الصحيحة.

كما وقّع البوتسواني على عقده لموسمين و نصف في الفريق العاصمي الذي حقّق تعادل اليوم الأربعاء امام شبيبة الساورة في اللقاء الودي الاستعدادي لمرحلة الإيّاب.

وكان صاحب الهدف الوحديد لـ “سوسطارة” المتألق باشا.

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