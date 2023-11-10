بالصور.. سوسطارة تفوز أمام شباب بلوزداد في الداربي العاصمي

تمكن فريق سوسطارة من مفاجأة شباب بلوزداد بالفوز عليه بثنائية مقابل واحد في الداربي العاصمي الذي اندرج ضمن الجولة الخامسة من البطولة المحترفة.

وباغت فريق إتحاد العاصمي نظيره شباب بلوزداد في الدقيقة 93 +4 من طرف المتألق بن زازة، وهو الهدف الذي أطلق عنان أفراح أبناء البهجة.

كما سجل الهدف الأول لفريق اتحاد العاصمي المدافع عبد اللاوي في الدقيقة 63 من عمر المواجهة، بعدما كان أبناء العقيبة فائزون بهدف مقابل صفر من إمضاء وامبا.

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