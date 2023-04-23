بالصور.. سوسطارة تفوز وتضع قدما في النصف النهائي

حسم فريق سوسطارة بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة الداربي المغاربي أمام الضيف الجيش الملكي.

وجرت المباراة المثيرة التي انتهت بتسجيل ثنائية مقابل صفر بملعب 5 جويلية الأولمبي ضمن ذهاب الربع النهائي من كأس الكونفيدرالية لكرة القدم.

وسجّل أهداف الفريق الجزائري كل من رضواني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف القائد زين الدين بلعيد الثاني في الدقيقة 63 من عمر المواجهة. ليضع أبناء البهجة قدما في النصف النهائي.

وعرفت المباراة طرد لاعب فريق الجيش الملكي بالحمراء بعد التعدي على المهاجم محيوص بطريقة غير رياضية.

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