بالصور.. سوسطارة تقسو على النصرية وتحلق في الصدارة

فاز أمسية اليوم الثلاثاء فريق إتحاد العاصمة برباعية كاملة لهدف وحيد على الضيف نصر حسين داي بملعب “عمر حمادي” ببولوغين.

في لقاء متأخر من الجولة ال17 للرابطة الوطنية المحترفة الأولى موبيليس.

وسجل رباعية سوسطارة كل من إيبارا في الدقيقة ال34 من ركلة جزاء وزواري في الدقيقة ال51 إضافة إلى كودري والليبي “مؤيد اللافي” في الدقيقتين ال55 وال70.

هذا بينما وقع “إبراهيم ديب” الهدف الوحيد للنصرية في الدقيقة ال50.

وبعد هذا الفوز حلق أشبال “تيري فروجي” في الصدارة ب36 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الملاحق شبيبة القبائل.