بالصور.. سوسطارة تقيم الأفراح بعد الفوز في الداربي العاصمي

نشرت إدارة اتحاد العاصمة صورة الفرحة الكبيرة للاعبي الفريق بعد الفوز بالداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر.

وتواجد في الصورة الجماعية كل أعضاء الطاقم الفني عل راسهم عبد الحق بن شيخة و النجم السابق الحاج عدلان إلى جانب عدد من المسؤولين.

وكان لاعبو الفريق العاصمي قد أعلنوا العنان لأفراحهم بعد صافرة الحكم بن يحي مباشرة بملعب نيلسون مانديلا في براقي.

وتتوالى الأفراح بعد أسابيع فقط من التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم على حساب صان داوز.

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