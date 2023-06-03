بالصور.. سوسطارة تنهي الشوط الأول بتأخر أمام يانغ افريكانز

أنهى فريق اتحاد العاصمة الشوط الأول بتأخر بهدف مقابل صفر في النهائي أمام يانغ افريكانز التنزاني بهدف مقابل صفر.

و فشل المهاجم محيوص وزملائه في حسم الشوط الأول لصالحهم، وتفادي السيناريو الغير متوقع من قبل أنصار سوسطارة الذي اجتاحوا مدرجات ملعب 5 جويلية.

كما عرفت المباراة حضور رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس ماوتسيبي إلى عدد من المسؤوليين الرسميين عن عن الكاف.

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