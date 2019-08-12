بالصور.. سوق حي النصر بورقلة هيكل بلا روح ويتحول إلى وكر للجريمة

تحول السوق المغطى بحي النصر ببلدية ورقلة الواقع بجانب عيادة “عادة” إلى وكر للجريمة.

وكان انجاز هذا السوق خلال فترة وجيزة جدا، من قبل مصلحة الصفقات للبلدية، وتصرف عليه الملايير، ليستفيد منه أبناء المنطقة.

إلا هذا السوق تحول إلى وكر للجريمة، بعدما انهار وتعرض للسرقة وسوء استغلال، حيث بقي هيكل بلا روح، رغم حاجة السكان إليه.

ويضطر السكان إلى التنقل 15 كلم بشكل يومي، من أجل التسوق إلى القصر العتيق، حيث أنه السوق الوحيد هناك.

ففي وقت كان شباب المنظقة ينتظرون تسلم السوق لخلق مناصب الشغل، وحتى يكون قيمة مضافة للمنطقة، إلا أن مصالح البلدية لم تعره أي اهتمام.