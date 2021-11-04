بالصور.. سولكينغ يزور لاعبي “سوسطارة”

زار اليوم الخميس المغني العالمي سولكينغ لاعبي فريق إتحاد العاصمة خلال الحصة التدريبية التي جرت بملعب عمر حمادي ببولوغين. وسط فرحة الجميع بالنظر إلى أن سولكينغ يعتبر من أبرز مناصري الفريق العاصمي.

وأخذ عدد من عمال ملعب عمر حمادي والبعض من لاعبي إتحاد العاصمة الذين كانوا متواجدين هناك صور فوتوغرافية مع المغني سولكينغ الذي يصنع الحدث عالميا.

يذكر، أن إبن مدينة سطاوالي بالعاصمة يتواجد في الجزائر من أجل إطلاق ألبومه الجديد.