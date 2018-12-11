بالصور..”سوناطراك” تدعم مستشفيات الجنوب بسكانير وسيارة إسعاف

قام رئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” مؤمن ولد قدور، بتسليم جهازي “سكانير” و”سيارة إسعاف”، لمستشفى “تنهنان” بأدرار وعين صالح.

كما دعا ولد قدور، خلال زيارة عمل للمشاريع التنموية الممولة من طرف “سوناطراك”، كمعاهد تكوين ومستشفيات في كل من تمنراست، أدرار، عين صالح و تيميمون.

مسؤولي قطاع الصحة تحديد احتياجات المستشفيات بكل من الولايات، مؤكدا استعداد “سوناطراك” لدعم القطاع من أجل تقديم خدمات أفضل للسكان.

كما وقف ولد قدور على مدى تقدم الأشغال في مركز التكوين التابع لـ”سوناطراك”

وكشف المسؤول الأول عن مؤسسة “سوناطراك” ، أنّ المجمع يملك عددا معتبرا، من مراكز التكوين.

لكنها موزعة على المناطق بطريقة عشوائية، و يجب إعادة توزيعها حسب التخصصات.