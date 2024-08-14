بالصور ..سوناطراك تكرم أبطال الجزائر في أولمبياد باريس

قامت شركة سوناطراك، اليوم الأربعاء، بتكريم الرياضيين الجزائريين الذين تألقوا في الألعاب الأولمبية. التي جرت بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء ذلك، خلال الحفل الذي أشرف عليه المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، الذي هنأ الرياضيين كيليا نمور و إيمان خليف وجمال سجاتي. و قام بتكريمهم على أدائهم الاستثنائي الذي أثار الإعجاب واعتزاز الجزائريين.

كما عرف الحفل البهيج حضور وزير الطاقم والمناجم محمد عرقاب. والأمين العام اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائريين. خير الدي برباري بالإضافة إلى أعطاء الطاقم الفني للوفد الجزائري المشارك في الألعاب الأولمبية وأسر الرياضيين.

وتلتزم سوناطراك منذ أمد بعيد بترقية الرياضة الوطنية في جميع الاختصاصات. مبدية دعمها الكبير لرفع مستوى أداء كل الجزائريين في مختلف المجالات.

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