بالصور.. سيارة “مجنونة” تخلف 6 جرحى بين خزرونة والبليدة

تسبب فيه شاب كان يسوق بطريقة متهورة، في حادث تمثل في اصطدام بين سياريتين خلف 6 جرحى.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالبليدة من أجل الحادث الذي وقع بالطريق الوطني رقم 1 الرابط بين البليدة و خزرونة.

الحادث تمثل في اصطدام سيارة نفعية من نوع “رونو كونغو” على متنها السائق بسيارة سياحية من “نوع رونو كليو”، مما أدى إلى انحراف سيارة السائق المتهور وتجاوزه الرصيف الفاصل بين الطريقين واصطدامه بسيارة أخرى من الجهة المقابلة كان على متنها 5 ركاب.

وخلف الحادث خسائر مادية معتبرة وانسداد مروري على مداخل البليدة وخسائر بشرية تمثلت في اصابة 5 ركاب بجروح واصابة السائق المتهور.

وقامت مصالح الحماية المدنية باسعاف الجرحى واجلاؤهم نحو مستشفى فرانتز فانون، فيما فتحت مصالح الامن تحقيقا في الحادث.