بالصور.. سيدات الخضر يخضعن لفحص كورونا تحسبا لمواجهة جنوب افريقيا

خضعت لاعبات المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، صباح اليوم الخميس، لفحص الكشف عن فيروس كورونا، تحسبا لمواجهة جنوب افريقيا.

وأجرت سيدات الخضر هذه المسحة الطبية، رفقة بقية طاقم المنتخب الوطني المرافق، عملا بالإجراءات الصحية المتبعة.

كما يأتي هذا الاجراء تحسبا للمباراة التي ستجمع سيدات الخضر، بمنتخب جنوب افريقيا، لسحاب تصفيات كأس أمم إفريقيا.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني النسوي ضد جنوب افريقيا، مقررة يوم غد الجمعة، بملعب “أورلاندو”.