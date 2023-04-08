بالصور.. سيدات الخضر ينجحن في أول اختبار ضمن تربص أفريل

فازت سيدات المنتخب الوطني، بهدفين دون مقابل، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهن بفريق الجزائر الوسطى.

وخاضت سيدات المنتخب الوطني، هذه المباراة، ضمن التربص التحضيري الجاري بمركز سيدي موسى.

كما أشرك الناخب الوطني فريد ستيتي، تشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة الودية، لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبات.

وتخوض سيدات المنتخب الوطني، حسب الموقع الرسمي للفاف، ثاني احتبار لهن هذا الأحد، في مواجهة منتخب تانزانيا بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.