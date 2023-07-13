بالصور.. سيدات الخضر يواصلن تحضيراتهن بدكار تحسبا لودية السنغال

خاض المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، أمس الأربعاء، أول حصة تدريبية بداكار، تحسبا لوديتهم أمام سيدات السنغال.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، جرت هذه الحصة التدريبية لسيدات الخضر، والتي أشرف عليها الناخب فريد بن ستيتي، بالمركز التقني “فرانسوا بوكاندي” بالعاصمة داكار، والتابع للاتحاد السنغالي.

كما كشف ذات المثدر، بأن العناصر الوطينة، ستخوض اليوم الخميس، حصتين تدربيتين، الاولى على شاطء البحر، والحصة المسائية ستكون على الملعب الذي سيحتض ودية الجزائر، والسنغال.

يذكر أن وفد المنتخب الوطني للسيدات، يتواجد بالسنغال، مرفوقا بعضو المكتب الفيدرالي، ورئيسة لجنة لكرة القدم النساوية، نسيبة لغواطي، بالإضافة لمساعد المدير الفني الوطني، زهيرجلول.