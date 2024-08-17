بالصور.. سيدات نادي أقبو يخضن آخر تربص تحسبا لبطولة “لوناف”

باشرت سيدات نادي أقبو، آخر التحضيرات تسحبا لبطولة لوناف، المقررة بالجزائر، والمؤهلة لدوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تخضو سيدات نادي أقبو، تربصهن الأخير بولاية البليدة، والذي سيدوم إلى غاية 21 من شهر أوت الجاري.

واكدت “الفاف”، وضعها جميع الامكانيات اللازمة تحت تصرف سيدات نادي أقبو، لضمان أفضل تمثيل للجزائر في دورة “لوناف” المقررة في الفترة ما بين 22 إلى 31 اوت بالجزائر.

وستشارك في هذه الدورة المؤهلة لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات، إلى جانب نادي أقبو، أربعة أندية وهي توتعنخمون (مصر)، نادي سوسة (تونس)، وسيدات الجيش الملكي (المغرب).

يذكر أن منافسة “لوناف”، ستجرى على شكل بطولة مصغرة، على أن يتأهل المتصدر، لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات، كممثل عن منطقة شمال إفريقيا.