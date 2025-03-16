بالصور.. سيليا ويكان تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتي

تُوّجت بطلة الكاراتي الجزائري، سيليا ويكان، بالميدالية الذهبية ضمن بطولة الدوري العالمي للكاراتي هانغتشو 2025، بالصين.

وجاء تتويج البطلة الشابة، عقب إطاحتها اليوم الأحد. ببطلة كازاخستان مولدير زانغبرباي في نهائي وزن 50 كيلوغرام سيدات.

وتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي، رضا بن قدور، بأحر التهاني للبطلة سيليا ويكان. مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس عودة أبطال الجزائر إلى منصات التتويج العالمية.

كما توجه رئيس اتحادية الكاراتي، بتهانيه الخاصة إلى ديهيا شيخي، مدربة البطلة سيليا ويكان، على جهودها الكبيرة في إعداد وصقل الأبطال.