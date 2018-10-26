بالصور.. سيول بمنطقة أهرير في إليزي تخلف خسائر مادية

تسببت الأمطار المتساقطة على منطقة وادى تاست بولاية إليزي اليوم في سيول كبيرة.

وجرفت السيول التي ضربت الوادي العديد من السيارات و الشاحنات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسيارات والبيوت التي جرفتها السيول.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية منذ أمس في الولاية لمساعدة السكان و تصريف المياه التي أغرقت البيوت.

كما تدخلت امس مصالح الحماية المدنية لإجلاء تلاميذ كانو عالقين في حافلة للنقل المدرسي بمنطقة اهرير بولاية ايليزي.

وكانت قد حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها من تساقط أمطار رعدية بولاية تندوف وإليزي بداية من الساعة الثالثة زولا إلى غاية فجر غدا السبت.