بالصور.. سيول من مياه الصرف المستعملة تتدفق بشواطئ الساحل الوهراني

دقت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بوهران، ناقوس الخطر بعد تسجيلها العديد من النقاط السوداء لتدفق المياه القذرة وصبها مباشرة بمياه شواطئ الولاية مهددة المواطن، الثروة السمكية والبيئة إن لم تتدخل الجهات الوصية من أجل البحث عن حلول استعجالية لهذه المعضلة.

ووقفت منظمة حماية المستهلك بعد تلك التي تم تسجيلها مؤخرا بشاطئ بوسفر، على كارثة أخرى بحي العقيد لطفي بالقرب من مجمعات سكنية راقية إلى جانب فندق الميريديان الذي يطل عليها، أين تصب سيول من مياه الصرف المستعملة مباشرة بالبحر بغض النظر عما تتسبب فيه من روائح كريهة وانتشار للبعوض، الأمر الذي أدى إلى استياء قاطنو إحدى أرقى الأحياء السكنية بوهران الذين أكدوا أن مشكل المياه القذرة المتدفقة يعود لسنوات سابقة وقد تم إعذار وإبلاغ الجهات المعنية، لكن لا حياة لمن تنادي.

وناشدت منظمة حماية المستهلك من خلال مكتبها الولائي بوهران كل المسؤولين المعنيين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء ومعالجة مشكل تدفق المياه القذرة بشواطئ الولاية، خصوصا أمام الاستعداد لانطلاق موسم الاصطياف دون الحديث عن خطر انجراف التربة الذي يهدد السكنات المنجزة بالقرب من موقع انفجار هذه السيول وتسربها إلى غاية الساحل.