بالصور .. شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة يسكن بزريبة في زلفانة بغرداية

وجهت جمعيات ناشطة مهتمة بذوي الحالات الخاصة نداء الى السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية عز الدين المشري التكفل بحالة الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة يسكن داخل زريبة مغطات بالبلاستيك ببلدية زلفانة.

هذا وقد زارت النهار المكان الذي يأوي الشاب غزيز بن علي الذي لا يقوى حتى على الحركة لتقف على هول الكارثة الإنسانية.

حيث يعيش بزريبة لا تصلح حتى للحيوانات مغطات بالبلاستيك وهو المكان الذي يسكنه صيف و شتاء منذ سنوات

وطالب مولاي ابراهيم الطيب رئيس جمعية الغيث لذوي الاحتياجات الخاصة من السلطات التدخل العاجل للوقوف الى جانب هذا الشاب.

بإعتباره انسان خاصة وان السلطات عودت الجميع على عدم تأخرها في التكفل بالفئة الهشة.