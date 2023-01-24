بالصور.. شارف يستهل مشواره مع اتحاد الحراش

شرع المدرب بوعلام شارف في مهامه الجديدة على رأس العارضة الفنية لفريق إتحاد الحراش

وتواجد بوعلام شارف في ملعب المحمدية بالحراش اليوم الأربعاء، أين اجتمع بعدد من المسؤولين و اللاعبين بمعقل الفريق.

كما جمعه حديث مع أغلبهم، أين كشف عن برنامجه وأهدافه المستقبلية مع النادي الذي كان وراء توهّجه بشكل كبير في وقت سابق.

يذكر. ان شارف سيجدّد تجربته مع ابناء “الصفراء” بعد تجرته التي لم تكن ناجحة مع فريق إتحاد العاصمة في وقت سابق.

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