بالصور.. شاكيرا تنهار باكية خلال رحلة تسوق

يبدو أن الحزن ما يزال رفيق النجمة العالمية ذات الأصول اللبنانية شاكيراً، بالرغم من النجاح الخياليّ الذي تحققه بعد إصدار أغانيها الأخيرة.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للمغنية الكولومبية، وهي تبكي بحرقة في متجر للحلوى في تايمز سكوير بمدينة نيويورك.

وعلى الرغم من محاولات شاكيرا لتغطية وجهها وتجنّب عدسات الكاميرات فإن صورها انتشرت بسرعة كبيرة عبر مواقع التوالص الاجتماعي.

وتساءل الجمهور إن كان انفصال شاكيرا عن الدولي الاسباني السابق جيرارد بيكيه هو سبب بكاء شاكيرا.

فكتب أحدهم: “تذكّرت أغنيتها الأخيرة التي قالت فيها إنّها لن تبكي على شخص مثله”.

وقال شخص آخر: “اتركوها بسلام. من حقها البكاء والتعبير عن مشاعر الحزن التي تنتابها. إنها إنسانة في نهاية المطاف”.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل إلى أن والد المغنية في حالة صحيّة حرجة، وقد يكون هذا السبب الحقيقي وراء حزنها.

وعلّق أحدهم: “من قال لكم إنها تبكي على بيكيه؟ إنها حزينة على والدها لأنّ صحته تتدهور”.

وحققت شاكيرا إنجازا جديدا يصعب تكراره لأحد الفنانين بتسجيل 14 رقما قياسيا جديدا. وذلك بعدما تمكنت مؤخرا من تسجيل 4 أرقام قياسية جديدة في موسوعة غينيس العالمية. بعد نجاح آخر فيديوهاتها الموسيقية Music Sessions Vol. 53 مع الأرجنتيني Bizarrap.

وأعلن موقع غينيس أن أغنية شاكيرا الجديدة أصبحت الأغنية اللاتينية الأكثر مشاهدة. وذلك على يوتيوب خلال 24 ساعة بإجمالي 63 مليون مشاهدة.

كما أنها أسرع أغنية لاتينية تصل إلى 100 مليون مشاهدة على يوتيوب. بالإضافة لكونها الأغنية اللاتينية الأكثر استماعاً على Spotify في 24 ساعة بـ14.9 استماع. كذلك أصبحت الأغنية اللاتينية الأكثر بثاً على Spotify في أسبوع واحد 80.6 مليون بث.