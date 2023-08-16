بالصور.. شاهد آخر ظهور لنجم الكوميديا صالح أوقروت

زارت الفنانة الجزائرية سهيلة معلم، نجم الكوميديا الجزائري صالح أوقروت، ونشرت صورا حديثة له على صفحتها بفايسبوك.

وكتبت الفنانة: “مع القامة الفنية و ملك الكوميديا و الفنان الذي تعلمت منه الكثير و تشرفت بالعمل معه. في زيارة قادتنا إليه مع عائلتي حسان قديورة. رمضان جزايري ومحمد بوراي”.

وأضافت: “استقلبلنا بكل حفاوة وصدر رحب، تحدثنا فيها عن الفن وبالخصوص العمل السينمائي وعن كرة القدم التي يعشقها”.

وتابعت سهيلة معلم: “صويلح أو صالح أو عاشور والجمعي وغيرها من أسماء ستظل في ذاكرة كل جزائري يريد العودة للتمثيل. وهو الذي يقاوم بتلك الابتسامة والعزيمة والإصرار. ويستذكر محطات لتاريخ حافل وسنوات من العطاء. ويأمل في العودة وبقوة ويكتب فصلا جديدا في عالم الفن”.

وختمت بالقلل: “عدت لنا سالما فقد اشتقنا إليك ولأعمالك يا صاحب القلب الطيب”.