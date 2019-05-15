بالصور.. شاهد عملية تزفيت الطرقات مباشرة فوق التراب دون احترام المعايير بسيدي بلعباس

اشتكى العديد من مواطني بلدية سيدي بلعباس، من المؤسسة العمومية soger 8، والتي تقوم بإنجاز وتعبيد الطرقات والتهيئة واصلاح قنوات المياه الشروب.

وكما هو مبين في الصور، فقد قامت هذه الأخيرة بتعبيد جزء من الطريق الممتد من حي” ماكوني”، إلى غاية مشروع 95 مسكن الواقع بحي سيدي جيلالي بطريقة مغشوشة.

حيت تم تزفيت كل الطرقات مباشرة فوق التراب، دون الرجوع للمعايير المعمول بها قانونيا.

كما يشهد تسربات في المياه بعد يوم من اعادة التزفيت، في ظل غياب الرقابة، وحتى السلطات المحلية، خصوصا وان معظم طرقات الولاية أصبحت اقل ما يقال عنها كارثية.