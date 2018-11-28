بالصور.. شاهد ما تم العثور عليه لدى مشعوذ في تيارت

تمكنت مصالح أمن دائرة السوقر لأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص في الثلاثينيات من العمر، عن قضية تدنيس للشعائر الدينية (المصحف الشريف) ممارسة الشعوذة، حمل سلاح أبيض محظور.

وتعود حيثيات القضية لدورية قامت بها مصالح الأمن بشوارع مدينة السوقر، أين لفت انتباههم شخص مشبوه يحمل بيده حقيبة يدوية،

ليتم توقيفه وبعد إجراء عملية التلمس الجسدي عليه وتفتيش الحقيبة تبين أنها تحوي مستلزمات خاصة بالشعوذة تمثلت في (قارورات روائح مختلفة الأحجام، قصاصات ورق محروق ،قفل به مفتاح،كتابات طلاسم للشعوذة، غصن شجرة صغير الحجم مربوط بخيط،ورقة نقدية من فئة 500دج محرزة بحجاب،سلاح أبيض.

وبموجب اذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر لمنزل المشتبه فيه، تم العثور على مصحف شريف مكتوب عليه بالقلم الأحمر الجاف، طلاسم وكتيبات صغيرة الحجم مكتوب عليها بحبر تقليدي، زجاجات بلاستيكية بها سوائل مختلفة الألوان، كتاب أصفر اللون به جداول مرقمة بالكتابات العربية، أتربة ومحتويات غريبة شموع وصفيحة صفراء اللون بها مادة الكبريت، كتب لتفسير الأحلام.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر، الذي أحال ملف القضية على اجراءات المثول الفوري، حيث صدر في حقه 5 سنوات حبس نافذة مع أمر بالايداع.