بالصور… شاهد هكذا أطلق بن قرينة حملته الإنتخابية للرئاسيات من البريد المركزي
أطلق المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة، حملته الإنتخابية اليوم الأحد من ساحة البريد المركزي بالعاصمة.
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