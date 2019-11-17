بالصور… شاهد هكذا أطلق بن قرينة حملته الإنتخابية للرئاسيات من البريد المركزي

الإنتخابات الرئاسية
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بقلم سميرة.ل

أطلق المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة، حملته الإنتخابية اليوم الأحد من ساحة البريد المركزي بالعاصمة.

بن قرينة

بن قرينة

بن قرينة

بن قرينة

بن قرينة

بن قرينة

بن قرينة

بن قرينة

بن قرينة

بن قرينة

بن قرينة

بن قرينة


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