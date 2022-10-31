بالصور.. شاهد هيفاء وهبي في أول ظهور لها بعد حادثة الفيلتر

تستأنف النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد “رمسيس باريس”.

ويعد هذا أول ظهور لهيفاء وهبي بعد حادثة الفيلتر والتي أظهرتها بملامح صدمت الجمهور.

وظهرت علامات التقدم في السن واضحة على هيفاء وهبي خلال إحياءها حفلا بالعاصمة السعودية الرياض. فيما أرجعها البعض الآخر إلى رداءة الصورة والتصوير.

فيلم “رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس). ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا. وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث فيلم “رمسيس باريس” في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس. وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف. وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

ويعرض لهيفاء وهبى حالياً في السينمات فيلم “أشباح أوروبا” الذى تعود به إلى السينما بعد غياب سنوات.

ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة، عباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد. وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى.