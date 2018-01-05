بالصور .. شباب الخير يصنعون التميز في مؤسساتهم التربوية بالوادي

صنع شباب الخير، ببلدة الزقم بلدية حساني عبد الكريم بالوادي، التميز بمبادرة من أجل تحسين وجه المؤسسات التربوية، بذات الولاية.

أين أقدم ثلة من الشباب بمساعدة طاقم الإداري، ومجموعة من التلاميذ، على طلاء الأقسام والجدران والإدارة وتغيير وجهها، مستغلين فترة العطلة الشتوية على مدار 15 يوم .

فكانت المبادرة من ثانوية ديدي صالح، ومؤسسة ابتدائية للشيخ العدواني، التي تحول بلمسات شباب إلى مؤسسات زاهية بالألوان ورسومات مميزة.

وتهدف هذه المبادرة، التي ستشمل كامل مؤسسات البلدية في عطل أسبوعية، وكذا العطل القادمة، إلى تغيير الأجواء وصناعة حلة جديدة من أجل إعطاء دفعة قوية للتلاميذ في الجانب التحصيل الدراسي والحصول على علامات مشرفة.