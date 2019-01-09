بالصور.. شباب بئر العاتر يشيّدون محور الدوران في غياب السلطات بتبسة

قام مجموعة من الشباب ببلدية بئر العاتر، ولاية تبسة، بالتكفّل بإنجاز وتشييد محور الدوران وسط المدينة الذي ظل مهملا لعدة سنوات.

الفكرة تولدت بعد دعوة بعض الشباب لإنجاز المشروع وذلك عبر حملة في وسائل التواصل الإجتماعي، ليلقى إستجابة ورواجا واسعا لدى الشباب الطموح.

ورغم قلة الإمكانيات والإعتماد على تبرعات المواطنيين والمحسنين فقط، وفي غياب كلي للسلطات المحلية، إلا أنه لم يثني عزم هؤلاء الشباب على تشييد معلم بوسط مدينتهم.

محور الدوران، ظل مهملا لسنوات طويلة وسط اللامبالاة المجالس المنتخبة المتعاقبة التي لم تكلف نفسها عناء إنجاز أو تشيد هذا المعلم.

ليتمكن الشباب المتحمس وفي ظرف وجيز من إنجاز محور الدوران، وإخراجه في أبهى حلة رغم قلة الإمكانيات وتنصل المسؤوليين وكثرة الوعود الزائفة.