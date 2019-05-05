بالصور.. شباب بطال يغلق الطريق الوطني 50 بتندوف

قام العشرات من الشباب البطال،بغلق الطريق الوطني رقم 50 ببلدية أم العسل بتندوف، احتجاجا على عدم وفاء المسؤولين المحليين بوعود بخصوص ملف السكن و التوظيف

كما قام المحتجون ببناء خيمة عملاقة وسط الطريق وغلق محطة نفطال ، وطالب المحتجون بضرورة فتح مناصب العمل التي تحتاجها بعض المؤسسات بإقليم البلدية .

وللتذكير فقد نظم هؤلاء الشباب احتجاجا بنفس المكان قبل عشرة أيام لتقدم لهم وعود بحل مشاكلهم.

غير أن هذه المشاكل لم يتم حلها حسب الشباب في الوقت المتفق عليه مع الإدارة

وهو ما أثار استيائهم ليخرجوا باحتجاجهم للشارع للمطالبة بالوفاء بالوعود المقطوعة لهم .