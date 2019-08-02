بالصور.. شباب بلدية دوار الماء الحدودية بالوادي يحتجون لتوفير مناصب عمل

إحتج العشرات من شباب بلدية دوار الماء الحدودية والعاطلين عن العمل أمام شركة الوطنية “إينافور “.

أين طالبوا بأحقيتهم في مناصب عمل بمثل هذه الشركات الوطنية، في ظل الإنعدام التام لسبل العمل بالمنطقة التي تغرق في عزلة تامة.

وتنعدم بها أبسط ضروريات الحياة والعيش الكريم .

وطالب الشباب الذي يحمل شهادات جامعية ومن مراكز التكوين،إضافة إلى الدراية بالصخراء والفن، والسياقة في الرمل.

بالالتفاتة لمطالبهم خاصة أن أبناء المنطقة الحدودية يضطرون الى التنقل لوكالة الدبيلة للتسجيل بها لمسافة ما يفوق 320 كلم ذهابا وإيابا.

كما أن الشركات ترفض الالتزام بوعودها والقوانين التي تفرض عليها تشغيل أبناء المنطقة.

واستغرب المحتجون بأن بلدية بجحم بلدية دوار الماء لا تستطيع توفير مناصب عمل لشبابها الذي يغرق في البطالة.

ورغم مساعي و محاولة جميع السلطات المحلية والامنية على مستوى الجهة، التي بأت بالفشل في حل مشكلة المحتجون.

فقد أكد الشباب المحتجون أنه إذا استمر هذا الوضع سيدخلون في إضراب والقيام بإغلاق الشركة إغلاقاً تاماً.