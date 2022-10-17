بالصور.. شباب بلوزداد يباشر تحضيراته لاستقبال نجم مقرة

عاد فريق شباب بلوزداد، اليوم الإثنين، إلى أجواء التدريبات، تحسبا لاستقبال نجم مقرة، لحساب الجولة المقبلة من البطولة المحترفة.

وكشف الصفحة الرسمية لشباب بلوزدا، غياب الثنائي دراوي، وبلخير، عن حصة الاستئناف، بقرار من الطاقم الفني، الذي قرر اراحتهما.

كما أشار ذات المصدر، لحضور رئيس مجلس إدارة الفريق محمد بلحاج، حصة الاستئناف، بملعب “20 أوت”.

يذ كر أن شباب بلوزداد، وبعد ضمان تاهله لدور مجموعات رابطة الأبطال، يستقبل يوم الجمعة المقبل نجم مقرة، لحساب البطولة المحترفة.