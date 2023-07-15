بالصور.. شباب بلوزداد يتسلّم درع البطولة وسط إحتفالات خيالية

تسلّم لاعبو شباب بلوزداد درع البطولة الوطنية مباشرة عقب مباراة شبيبة القبائل التي جرت اليوم السبت، بملعب 20 أوت في العناصر.

وعرفت خطوة تسليم درع البطولة أجواء احتفالية خيالية في “الكوزينة” في حضور عدد من المسؤولين أبرز رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار إلى جانب رئيس الفريق مهدي رابحي، و عدد من أساطير النادي البلوزدادي.

يحدث هذا، بعد ساعات فقط، من إطلاق إحتفالات في كل أقطار الجزائر العاصمة، بعيد ميلاد تأسيس الفريق البلوزدادي الذي ينطلق بداية من 22:30 سا بالتوقيت المحلي.

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